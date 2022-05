Variole du singe : l'apparition de cas simultanés à travers le monde est-elle "impossible naturellement", comme l'estime le Pr Perronne ?

Jusque-là assez mal connue et peu étudiée, la variole du singe va voir sa compréhension progresser. "On va assister à une amélioration de la connaissance de la maladie, car ça touche des pays européens et américains", glisse avec pragmatisme l'épidémiologiste. "On observe un vrai besoin d’affiner la connaissance de la transmission", assure-t-il. "Y a-t-il une transmission par gouttelettes respiratoires ? Par les fluides sexuels ? Quel est le réservoir animal ? On pense que de nombreux rongeurs peuvent être porteurs." Le rôle que peuvent jouer des contacts avec du matériel contaminé (draps, literie...) ou des objets sexuels mérite également d'être interrogé, tout comme l'hypothèse d'une circulation à bas bruit durant plusieurs semaines, avant que les autorités sanitaires ne tirent la sonnette d'alarme.

Selon Eric D'Ortenzio, il ne faut pas écarter certains "concours de circonstance" dans l'analyse d'une multiplication des cas à travers le monde. Il fait ici référence à certains des premiers cas, qui ont pu faire partie de "réseaux très actifs socialement, avec des interactions sexuelles importantes". Des modes de vie potentiellement plus propices à une propagation du virus. À l'instar du Covid, qui a évolué au fil du temps au gré des mutations et de l'apparition de nouveaux variants, il n'est pas à exclure qu'une souche plus transmissible de la variole du singe ait émergé, expliquant la plus grande propension des personnes porteuses à diffuser autour d'elles le virus.

Pour l'expert de l'Inserm, il n'est en résumé pas du tout "impossible naturellement" de voir émerger des cas de variole du singe en divers endroits du globe de manière simultanée. Il rappelle que le Pr Perronne se trouve aujourd'hui "complètement discrédité dans la communauté scientifique qui travaille sur les maladies infectieuses", et que ses prises de positions au cours des dernières années ont conduit l'AP-HP à le démettre de ses fonctions.