Variole du singe : la vaccination traîne en France, mais est-ce mieux chez nos voisins ?

Par le biais d'un communiqué, plusieurs associations - dont Act Up, Sidaction ou encore Aides - ont appelé les autorités à accélérer la campagne de vaccination contre la variole du singe, ou "monkeypox". "Au rythme actuel, toutes les personnes éligibles seront vaccinées fin décembre, et avec une seule dose. À cette date, et à ce rythme, il est sûr qu’il y aura bien plus de cas en dehors du groupe actuellement le plus touché. L’épidémie sera hors de contrôle", alertent les différentes organisations.

Le chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière, Bruno Mégarbane, a souligné en ce début de semaine que le gouvernement souhaitait une "vaccination préventive" des personnes les plus exposées, parmi lesquelles les membres de la communauté LGBT ou les travailleurs du sexe. "Le rythme souhaité est de 10.000 vaccinations par jour", a-t-il noté sur CNEWS, "malheureusement, on en est à 2.000 ou 3.000 par jour, donc très probablement en deçà des objectifs". Au 10 août, la barre des 30.000 vaccinés était franchie en France. Des chiffres encore modestes, mais qui sont pourtant plus élevés que chez la majorité de nos voisins au sein de l'UE.