Variole du singe : le labo à l’origine du seul vaccin homologué prêt à satisfaire une forte demande

Selon M. Sass Sørensen, le vaccin est "en stock dans de nombreux pays". Au sein de l'Union européenne, l'autorité de santé Hera, a acheté environ 100.000 vaccins. Ils seront mis à la disposition des 27 pays ainsi qu’à la Norvège et à l'Islande. Les États-Unis ont également annoncé avoir acheté 500.000 doses supplémentaires, en plus de 100 millions d'unités d'un autre vaccin du français Sanofi. Le Canada et le Danemark ont fait de même. "On ne révèle pas les noms de pays mais, nous avons des demandes du monde entier : États-Unis, pays européens, asiatiques, du Moyen-Orient", affirme M. Sass Sørensen. De premières livraisons sont attendues d'ici fin juin pour les pays prioritaires, ont indiqué les autorités européennes.