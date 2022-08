Variole du singe : la vaccination en pharmacie va être testée dans trois régions

Le ministre avait été critiqué par des associations LGBT+ et des élus de gauche, ceux-ci mettant en cause la lenteur de la campagne de vaccination alors que l'OMS a déclenché son plus haut niveau d'alerte contre le virus fin juillet. Au 4 août, 2423 cas confirmés avaient été recensés en France par Santé publique France. Parallèlement, 153 centres de vaccination ont été ouverts sur le territoire et 20.322 personnes ont été vaccinées.