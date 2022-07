Variole du singe : plus de 1450 cas confirmés en France

La France compte 1453 cas confirmés d'infection par le virus de la variole du singe, ont annoncé, ce mercredi 20 juillet, les autorités sanitaires, précisant que cette hausse notable ne doit pas s'interpréter comme "une augmentation exceptionnelle" car elle comprend un "rattrapage des données".

"Au 19 juillet 2022 à 12h00, 1453 cas confirmés ont été recensés en France", dont six femmes et deux enfants, a indiqué l'agence Santé publique France sur son site. Le précédent bilan, sept jours auparavant, faisait état de 912 cas. "L’augmentation du nombre de cas depuis le dernier bilan publié s’étale sur les dernières semaines et ne doit pas être interprété comme une augmentation exceptionnelle, bien qu’une tendance à la hausse soit néanmoins constatée", a-t-elle souligné.