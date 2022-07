Variole du singe : plus de 6000 cas recensés dans le monde, l'Europe de très loin la région la plus touchée

L'épidémie s'accélère, et en particulier en Europe, qui reste largement son épicentre : 6027 cas de variole du singe ont été signalés dans le monde entre le 1er janvier et le 4 juillet, dont 80% sur notre continent, a révélé jeudi l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Un chiffre en progression rapide, puisque l'agence de l'ONU enregistrait quelque 5300 cas deux jours plus tôt, mardi. Son dernier bulletin épidémiologique fait aussi état de trois décès.

Les contaminations ont bondi depuis la fin du mois de juin : suite à son précédent point de situation le 27 juin, l'OMS constate dans un communiqué une hausse de 77% des cas, deux nouveaux décès. Le nombre de pays où les infections, mortelles ou non, ont été signalés grimpe à 59, dont des pays européens qui concentrent donc huit cas sur dix (légèrement moins toutefois que lors du point de mardi, qui relevait 85% des infections en Europe).

L'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne sont les pays les plus touchés au monde, avec plus de 1000 cas chacun. La France comptait 498 cas au 6 juillet, selon les chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).