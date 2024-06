Trois cas d'infection par le virus Mpox ont été confirmés au cours des deux dernières semaines à La Réunion. Les deux derniers enregistrés sur l'île de l'Océan Indien remontent à septembre et octobre 2022.

Cela faisait près de deux ans que le virus n'avait pas été détecté sur l'île de l'Océan indien. Trois cas d'infection par le Mpox, longtemps appelé variole du singe, ont été confirmés au cours des deux dernières semaines à La Réunion, a indiqué vendredi l'Agence régionale de santé (ARS). "Les patients et leurs contacts ont été pris en charge" et une enquête épidémiologique a été lancée, a indiqué l'ARS sans qu'aucune indication n'a été donnée sur l'état de santé des personnes contaminées ni sur l'origine des contaminations.

Les cas "contacts" ont été encouragés à se faire vacciner dans les plus brefs délais et à surveiller "toute apparition de symptômes évocateurs", a insisté l'agence de santé.

Derniers cas confirmés en 2022

Pour rappel, la transmission du virus se produit à l'occasion d'un contact prolongé et direct avec une personne infectée ainsi que de manière indirecte par des objets que le malade a contaminés. Les premiers symptômes, fièvre et éruptions cutanées notamment, surviennent après une période d'incubation comprise entre 5 et 21 jours. La personne infectée est contagieuse dès l'apparition des premiers symptômes et jusqu'à la cicatrisation complète des lésions cutanées.

"Certaines personnes sont susceptibles de développer des formes graves, notamment les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes et les jeunes enfants", a souligné l'ARS.

À La Réunion, les deux derniers cas confirmés remontent à septembre et octobre 2022. Il s'agissait pour le premier d'un homme revenant de l'Hexagone "où il a très probablement contracté l'infection", avait indiqué l'ARS. Pour la seconde personne, la contamination avait eu lieu sur l'île de l'Océan Indien. Les deux patients n'avaient présenté aucun signe de gravité, selon l'ARS.