Variole du singe : il faut stocker des vaccins, recommandent les autorités sanitaires

Par ailleurs, la HAS recommande différentes stratégies de vaccination en cas de retour du mpox, selon que les cas s'avèrent plus ou moins importants. S'ils restent "isolés ou dispersés", la vaccination ne concernerait que les personnes qui ont été en contact avec des malades. Elle devrait être effectuée entre 4 et 14 jours après ce contact. Mais si les cas redeviennent "nombreux et simultanés", il faudrait passer à une vaccination "préventive" qui serait proposée aux personnes jugées à risque d'exposition, ainsi qu'aux soignants.