Variole du singe : plus de 200 cas confirmés dans le monde, hors pays endémiques

Si le bilan croit, aucun décès n'a pour le moment été recensé. Trois pays concentrent actuellement l'essentiel des cas confirmés : le Royaume-Uni, premier pays où des cas inhabituels ont été repérés début mai (71 cas), l'Espagne (51) et le Portugal (37), selon l'ECDC. L'Europe concentre l'essentiel des cas avec 191 cas, dont 118 dans les pays de l'UE. Le Canada (15), les États-Unis (9), l'Australie (2), Israël (1) et les Émirats Arabes Unis (1) sont les six pays non-européens avec des cas considérés comme confirmés. Les cas suspects ne sont pas comptabilisés dans le bilan.