Variole du singe : plus de 300 cas confirmés en France

Jusqu'à présent, l'épidémie de variole du singe, qui touche actuellement une quarantaine de pays, concerne majoritairement mais pas exclusivement des hommes ayant eu des relations homosexuelles, sans lien direct avec des personnes de retour de zone endémique.

L’OMS a appelé, ce jeudi 23 juin, les pays à la vigilance et à la transparence face en raison d'une rare flambée de plus de 3200 personnes contaminées par la variole du singe à travers le monde. Une première annonce avant de déclarer l'"urgence de santé publique de portée internationale" ou non. L'instance de santé devrait faire savoir sa décision avant vendredi au moins.