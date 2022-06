Variole du singe : plus de 900 contaminations dans le monde, que sait-on du profil des patients ?

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est la première à s'avancer sur le sujet. Selon son directeur, Tedros Adhanom Ghebreyesus, les contaminations concernent principalement "hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes". Ce que confirment, pour l'instant, les chiffres de l'Angleterre, parmi l'une des régions les plus touchées. Sur les 183 cas détectés fin mai dans le pays, passés à 214 ce jeudi, la très grande majorité est de sexe masculin, âgé entre 20 et 49 ans. Parmi eux, "111 cas sont connus pour être des homosexuels ou bisexuels", informent les autorités britanniques.

Même constat au Portugal. Dans ce pays, le troisième le plus touché au monde avec 143 cas ce vendredi, toutes les personnes infectées "sont des hommes, âgés en moyenne de moins de 40 ans". La France n'y échappe non plus. Avec 57 cas déclarés le même jour, "les contaminations sont survenues majoritairement chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes", pointe Santé Publique France (SPF).