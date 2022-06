Variole du singe : pourquoi l'OMS veut rebaptiser la maladie

Ces inquiétudes s'inscrivent dans un contexte plus large où l'Afrique a fréquemment été ciblée comme le foyer d'origine de maladies s'étant répandues dans le monde. "On a surtout vu ça avec le sida dans les années 1980, Ebola lors de l'épidémie de 2013, puis avec le Covid et les supposés variants sud-africains", remarque l'épidémiologiste Oliver Restif.