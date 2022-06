Variole du singe : propagation, traitements, vaccin... les scientifiques rassurants sur la maladie

Deux semaines après la détection du premier cas de variole du singe en France, la recherche avance. Ce jeudi, les chercheurs de l'agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS-Maladies infectieuses) ont fait le point sur les avancées scientifiques du virus "monkeypox", qui a officiellement touché 33 personnes dans le pays, dont 24 en Île-de-France. Et elles sont rassurantes.

D'après Alexandra Mailles, épidémiologiste à la direction des maladies infectieuses de Santé publique France, "à ce jour, il n'y a aucun décès et très peu de formes graves" de la maladie parmi les quelque 500 cas repérés dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. Les indicateurs nationaux sont similaires. "Aucune hospitalisation, aucun décès", fait savoir l'épidémiologiste.

À ces bonnes nouvelles s'ajoutent les antiviraux disponibles pour lutter contre la variole du singe. L'un d'eux - le Técovirimat - est "très bien toléré dans l'ensemble" et son efficacité est "assez puissante dans les six premiers jours de l'infection", assure le Pr Xavier Lescure, infectiologue à l'hôpital Bichat (Paris). Ce traitement est toutefois contre-indiqué "chez les enfants en bas âge" et les femmes enceintes, précise-t-il, "mais il existe des alternatives avec d'autres antiviraux comme le Brincidofovir et potentiellement des immunoglobulines".