Variole du singe : que sait-on de la propagation de la maladie ?

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a également annoncé qu’il allait se pencher sur la maladie et devrait publier un premier rapport d’évaluation "en début de semaine prochaine". Cette agence de l’Union européenne chargée des maladies et des épidémies a précisé qu’elle allait "suivre de près la situation" et a recommandé "d’isoler et de tester les cas suspects et de la notifier rapidement".

Les autorités sanitaires se veulent toutefois rassurantes, soulignant qu’en Espagne et au Portugal, la variole du singe semble être peu contagieuse entre humains. Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que la maladie atteint les pays occidentaux. En 2020, l’institut Pasteur avait déjà recensé plusieurs personnes infectées. Toutefois, autant de cas dans plusieurs pays à la fois reste toujours inexpliqué à cette heure.