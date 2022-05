L'apparition de la variole du singe a-t-elle été prédite à Munich en 2021 ?

Ce dernier renvoie à un article de la NTI consacré à l’exercice. Le 17 mars 2021, 19 experts ont été amenés à réfléchir sur un scénario fictif décrivant "une pandémie mondiale mortelle impliquant une souche inhabituelle de virus de la variole du singe apparue pour la première fois dans la nation fictive de Brinia et s'est propagée à l'échelle mondiale pendant 18 mois". Cette épidémie, imaginent les parties prenantes, serait "causée par une attaque terroriste utilisant un agent pathogène conçu dans un laboratoire avec des dispositions de biosûreté et de biosécurité inadéquates et une surveillance faible".

L’objectif est de décrire l’évolution de la pandémie, de la découverte des premiers cas à la mise au point d’un traitement, et d'identifier les mesures les plus efficaces à chaque étape. En lien, le rapport final de l’édition 2021 intègre un calendrier en page 10, et anticipe la date du 15 mai 2022. Celle-ci est donc reprise en argument pour démontrer que la variole du singe était prédite dès 2021. Or, le 15 mai 2022 fait référence à l’attaque imaginée du laboratoire responsable de l’épidémie et non pas à la découverte des premiers cas. Ils surviennent dans la simulation seulement à partir du 5 juin et non pas début mai, comme c’est le cas aujourd’hui.