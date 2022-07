Variole du singe : symptômes, cas, vaccins... Ce qu'il faut savoir sur l'épidémie

D'après Santé publique France, au 21 juillet, 1567 cas ont été enregistrés en France, dont près de la moitié en région parisienne. "Il y avait 500 cas début juillet", indiquait lundi sur LCI le Pr Éric Caumes, infectiologue à l'hôpital Hôtel-Dieu (Paris). "En l'espace de quinze jours, les contaminations ont triplé."

L'immense majorité des personnes contaminées sont des hommes de plus de 18 ans, rapporte l'agence sanitaire. "Les cas adultes ont un âge médian de 36 ans", précise Santé publique France dans son dernier point de situation. D'après le Pr Caumes, "98% des personnes atteintes sont des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et à partenaires multiples", même si la variole du singe n'est pas considérée comme une maladie sexuellement transmissible, et peut toucher tout le monde.