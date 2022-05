Variole du singe : comment savoir si je suis cas contact à risque ?

Outre les contacts directs, le virus de la variole du singe peut également se transmettre par les airs, via les gouttelettes que l'on expire dans l'air lorsque l'on parle ou éternue. Toutefois, seul un contact prolongé est considéré comme risqué. "Toute personne ayant eu un contact non protégé à moins de deux mètres pendant trois heures avec un cas probable ou confirmé" devient cas contact, indique Santé publique France. Les "personnes partageant le même lieu de vie sans lien intime" ou le "milieu scolaire et universitaire" sont notamment cités par l'agence sanitaire.