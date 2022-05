Variole du singe : symptômes, transmission, traitement... Cinq questions sur cette maladie qui inquiète

La France n'est pas le seul pays touché. C'est même l'un des derniers ayant rejoint la liste. D'après le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, au moins dix pays de l'Union européenne ont enregistré des cas. Outre la France, la Belgique, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal, la Suède et le Danemark ont, tour à tour, repéré la maladie sur leur sol. À ces pays s'ajoutent le Royaume-Uni, la Suisse, les États-Unis, l'Autriche et le Canada, eux aussi touchés.

Autant de territoires hors de la zone de diffusion habituelle du virus, appelé "Monkeypox". Car la variole du singe n'est pas une nouvelle maladie émergente. Elle se diffuse de manière endémique en Afrique de l'Ouest. La première personne infectée au Royaume-Uni revenait d'ailleurs d'un voyage au Nigeria.