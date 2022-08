Variole du singe : un cas de transmission entre un être humain et un chien, l'OMS appelle à la vigilance

Selon elle, ce risque, théorique, avait été préalablement pris en compte et les agences de santé publique avaient déjà prévenu les personnes infectées de "se tenir éloignées de leurs animaux domestiques". Elle a néanmoins souligné que la "gestion des déchets est essentielle" pour réduire le risque de contamination de rongeurs et autres animaux en dehors du foyer domestique.

La transmission d'un virus d'une espèce à une autre suscite souvent de l'inquiétude, car multiplie les chances d'une mutation possiblement plus dangereuse. Aucune information à ce stade ne permet cependant de dire que c'est le cas concernant la variole du singe, a assuré Rosamund Lewis. "Il est néanmoins certain que dès que le virus se déplace dans un autre environnement touchant une autre population, il y a évidemment une possibilité qu'il se développe différemment et mute différemment", a-t-elle prévenu.

La principale préoccupation concerne les animaux vivant en dehors du foyer domestique. "La situation la plus dangereuse survient lorsqu'un virus se déplace dans une petite population mammifère avec une forte densité d'animaux", a ainsi indiqué aux journalistes le directeur des situations d'urgence à l'OMS, Michael Ryan. "C'est à travers le processus d'un animal infectant le suivant et le suivant et le suivant que l'on voit une rapide évolution du virus", a-t-il souligné.