Variole du singe : un premier cas confirmé chez un enfant en Ile-de-France

La variole du singe n'épargne pas les enfants. L'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a signalé samedi un premier cas confirmé chez un enfant scolarisé en primaire dans la région, précisant qu'il a été pris en charge et "ne présente aucun signe de gravité".

"Un cas probable a été identifié au sein de la même fratrie. Des mesures ont été prises avec l’Éducation Nationale et un message a été adressé aux parents des enfants contacts à risque de l’école fréquentée par l’enfant", ces derniers devant notamment surveiller l'apparition de symptômes (fièvre, éruption cutanée), précise l'ARS. Dans un communiqué relayé sur les réseaux sociaux, l'ARS indique que ses équipes et celles de Santé publique France "ont immédiatement débuté les investigations afin de retracer au plus vite la chaîne de contacts de l’enfant".