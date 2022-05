Variole du singe : "Très faible" risque de contagion dans la population

Faut-il craindre une flambée de cas de la variole du singe ? Possiblement pas. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), le risque de contagion de la maladie serait "très faible" dans la population en général, a-t-il estimé, ce lundi 23 mai, dans sa première évaluation des risques. À ce jour, et depuis l'apparition inhabituelle du virus en Europe et en Amérique du Nord, 67 cas ont été déclarés dans neuf pays de l'UE, rapportent les autorités, relayées par l'AFP.