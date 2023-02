Variole du singe : une forme très grave, souvent mortelle, décelée chez les malades du Sida

Selon l'étude, le danger est présent quand le virus VIH atteint un stade plus avancé et déclenche le sida, affectant l'immunité du patient et en le rendant vulnérable à une série de maladies. Dans ce contexte, des chercheurs se sont intéressés aux risques particuliers posés par la variole du singe chez 400 patients déjà infectés par le VIH et ayant été contaminé par le mpox. Ils ont, dans leur cas, identifié une forme très grave de la maladie, qu'ils ont qualifiée de "mpox fulminant". Cette forme se traduit par des nécroses massives de la peau, des parties génitales, voire des poumons.