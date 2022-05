Variole du singe : fièvre, symptômes douloureux... Comment reconnaître la maladie ?

Cette éruption vésiculeuse n'est pas sans conséquences pour le contaminé, puisque "les démangeaisons sont fréquentes". "Les bulles se concentrent plutôt sur le visage, les paumes des mains et plantes des pieds", détaillent les autorités. "Les muqueuses sont également concernées, dans la bouche et la région génitale. Les ganglions lymphatiques sont enflés et douloureux, sous la mâchoire et au niveau du cou."