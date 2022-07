Variole et variole du singe : quelles différences, quels points communs ?

Les virus qui provoquent la variole et la variole du singe appartiennent toutes deux à la famille des Orthopoxvirus et partagent une grande partie de leur séquence génétique. Ils sont donc cousins, mais éloignés. Comme le rappelle le centre hospitalier de Montpellier, la variole humaine est apparue à plus de 10.000 av. J.C, entre la Chine et l'Afrique. La variole du singe, elle, a été détectée plusieurs dizaines de milliers d'années plus tard, chez un primate, en 1958, au Danemark. Elle a été ensuite identifiée chez l’homme en 1970, en République démocratique du Congo.

Pour de nombreux scientifiques, la variole du singe ne dérive pas de la variole humaine, comme l'assure à Ouest-France Yannick Simonin, spécialiste des virus émergents à l'Inserm. Selon lui, elle ne serait qu'"une forme atténuée", apparaissant régulièrement en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest, et faisant quelques incursions en Europe.