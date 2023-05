Vernis à ongle semi-permanents : alerte sur les risques de cancers de la peau

Pour autant, ces usages relativement nouveaux ne sont pas sans risque. Ainsi, l'usage accru de lampes chauffantes, utilisées pour l'application de vernis à ongles semi-permanents, augmente la possibilité de contracter des cancers de la peau. Cette forme de manucure, qui dure de deux à trois semaines sans s'écailler, contre quelques jours seulement pour le vernis classique, est, la plupart du temps, appliquée dans des instituts de soins spécialisés. "Son application nécessite cependant l'usage d'une lampe combinant UV (au moins 48 watts) et diode électroluminescente (LED) pour sécher et fixer" les quatre couches de vernis appliquées, note l'Académie de médecine. "Or ces lampes émettent des rayons UV de type A (UVA) qui pénètrent profondément dans la peau et sont connus pour favoriser le vieillissement, mais surtout le développement de cancers de la peau", avertit-elle.