Dans un récent rapport, les sénateurs ont mis sur la table une série de mesures pour lutter contre le tabagisme. Il est notamment préconisé d'augmenter le prix des cigarettes de manière régulière jusqu'à 2040. Le paquet coûterait ainsi 25 euros, un montant se rapprochant de ceux pratiqués dans des pays tels que l'Australie.

Si les paquets vendus en France chez les buralistes sont déjà parmi les plus chers d'Europe, les sénateurs estiment qu'il serait nécessaire d'en augmenter de manière significative le prix à l'avenir.

Dans un récent rapport parlementaire dévoilé fin mai et consacré à la "fiscalité comportementale dans le domaine de la santé", la chambre haute a conclu que "s’agissant des produits du tabac, il convient de renforcer plus que jamais les campagnes de prévention". Une préconisation qui n'est toutefois pas jugée suffisante, puisqu'une "augmentation de la fiscalité" fait aussi partie des mesures jugées nécessaires.

5% de hausse par an jusqu'en 2040

Selon le rapport, "l’augmentation du prix des produits du tabac est préconisée notamment par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)". L'efficacité d'une telle mesure est en effet attestée : "En France, la prévalence du tabagisme diminue quand le prix augmente de plus de 4%", ajoute le document.

Concrètement, "augmenter le prix des produits du tabac de 5% par an (3,25 % hors inflation si celle-ci est de 1,75 %) jusqu’en 2040 permettrait de porter le prix du paquet de cigarettes d’environ 12 euros aujourd’hui à 25 euros en 2040", dixit le rapport. La France s'alignerait ainsi sur les taxations en vigueur dans les pays qui luttent le plus activement contre le tabagisme. Notons en effet que "le prix actuel est de plus de 20 euros en Nouvelle-Zélande et 25 euros en Australie".

Selon les auteurs, de telles hausses n'auraient pas d'impact sur l'activité des buralistes, ni sur la viabilité de leur activité. "Sur le plan économique, il n’y a pas de corrélation évidente entre les hausses de prix des cigarettes et l’évolution du nombre de buralistes", assure le rapport, graphique à l'appui. Et pour cause : "ceux-ci ne réalisent qu’une faible part de leurs marges sur la vente de produits du tabac".

Toujours au sujet du tabac, le rapport "recommande également de renforcer la lutte contre le marché parallèle", résume le site du Sénat. Le marché transfrontalier légal se trouve aussi dans le viseur, les sénateurs estimant que "la France devra s’efforcer d’obtenir, lors de la prochaine révision des directives européennes sur le tabac [...] des règles imposant aux industriels de cesser le sur-approvisionnement volontaire des marchés voisins de la France".