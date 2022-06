Urgences à l'hôpital : 120 services ne fonctionnent plus normalement

Depuis six mois, les urgences sont fermées la nuit par manque de personnel. C'est un vrai problème pour les habitants. "Ça doit inquiéter un certain nombre de gens qui sont en mauvaise santé", confie un passant. Jean-Luc est restaurateur et il s'est coupé le tendon en travaillant un soir. Il a dit avoir fait 30 kilomètres pour se rendre dans l'hôpital le plus proche.