65% des Français favorables à des sanctions pour les rendez-vous médicaux non honorés

Ils sont dans la ligne de mire d'Emmanuel Macron : le chef de l'État a indiqué dimanche dans Le Parisien vouloir "sanctionner" les patients qui n'honorent pas leurs rendez-vous médicaux. Pour "dégager du temps médical", le chef de l'État a notamment appelé à "responsabiliser mieux les patients", annonçant que "ceux qui ne viennent pas aux rendez-vous, on va un peu les sanctionner". Un projet partagé également par des syndicats de médecins, et plébiscité par une majorité de Français, pour qui manquer son rendez-vous médical sans prévenir ne devrait pas rester impuni, comme le révèle un sondage de l'Ifop pour le Journal du Dimanche.

Selon l'enquête, publiée mercredi, 65% des sondés sont favorables à l'instauration de sanctions contre les patients qui n'honorent pas leur consultation. Si l'adhésion à la proposition est "majoritaire parmi tous les tranches d'âge", les seniors sont les plus favorables au projet (80% des plus de 65 ans), ainsi que les jeunes (63% des moins de 35 ans). Les classes aisées sont aussi bien plus enclines à développer cette solution (78%) que les plus modestes et précarisés : 48% des sondés de cette catégorie y adhérent, 42% du côté des chômeurs.