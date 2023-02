VIDÉO - Actes fictifs et surfacturation : enquête sur les dérives des centres de santé

Une équipe du 20H de TF1 a pu échanger par téléphone avec une patiente de l'un de ces centres. Et son témoignage est édifiant. "Je me suis rendue chez eux parce que j’avais mal aux yeux. Ils m’ont donné une ordonnance pour des lunettes. J’ai été à la Sécu et sur le relevé de compte, il y avait l’ophtalmo et le dentaire, alors que je n’ai aucun problème dentaire", relate cette habitante de Trappes dans la vidéo en tête de cet article. Une enquête pénale a été ouverte et les deux établissements ont fermé leurs portes depuis. "Dès lors que l’Assurance maladie ne rembourse plus les soins, le centre ne peut plus fonctionner", précise, au micro de TF1, Thomas Fatôme, directeur-général de l’Assurance maladie.