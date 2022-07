Charcuterie : 4 questions sur les liens entre nitrites et risques de cancer

Les nitrites se forment à partir de nitrates, des substances présentes naturellement dans les sols. Leur concentration peut être renforcée par les activités agricoles, et elles se retrouvent principalement dans les produits végétaux, surtout les légumes à feuilles comme les épinards ou la laitue, et l'eau que l'on consomme. Au contact d'enzymes bactériennes dans notre bouche, les nitrates se transforment en nitrites, et si ces derniers sont en trop grande quantité, cela entraîne la formation de "composés nitrosés" dans l'organisme, dont certains eux cancérigènes.

Nitrates et nitrites peuvent aussi être rajoutés dans les produits, en particulier dans la viande transformée, sous la forme d'additifs alimentaires pour leurs propriétés de conservation et antimicrobiennes. Ils permettent en effet d'éviter tout développement de bactéries pathogènes, et donc de maladies comme la salmonellose ou la listériose. Ce sont les nitrites que l'on retrouve majoritairement dans la charcuterie, qui concentre 45 à 65% de l'exposition totale des consommateurs à ces substances. Elles donnent leur fameuse couleur rose au jambon, pourtant gris au naturel.