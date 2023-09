Alcool : l'avis d'un addictologue sur la campagne de prévention qui interroge

Cela a suscité les critiques de plusieurs spécialistes. Trop ambiguë à leurs yeux, la campagne ne soulignerait pas assez les risques pour la santé et n'inciterait pas à la réduction de la consommation. Selon eux, une partie essentielle du message semble faire défaut. "Alcool et fête semblent faits l'un pour l'autre dans cette campagne", a ainsi jugé sur X – nouveau nom du réseau Twitter – le pneumologue François Vincent, tandis que le généraliste Bernard Jomier, également sénateur écologiste (apparenté PS), a dénoncé "du jamais vu" dans une campagne qui "ne contient aucun message de réduction de consommation" et jugé que "les alcooliers peuvent être tranquilles".

Interrogé par le JT de TF1 dans la vidéo en tête de cet article, l'addictologue Jean-Pierre Couteron, dont nous développons plus en longueur les propos ici, se veut plus mesuré. Pour lui, "cette campagne est juste, mais pas suffisante". "Elle doit dire ce qu'elle dit là, mais dans la communication sur l'alcool, il manque d'autres éléments qui n'ont pas été diffusés alors qu'ils avaient été préparés", explique-t-il, ajoutant que "les stratégies de réduction du risque sont toujours suspectées d'être une incitation à consommer. Or ce n'est pas ça qu'elles font". "Elles s'adressent à des personnes qui pour l'instant sont des consommateurs et elles leur donnent des conseils pour que leur consommation soit moins grave", précise-t-il.