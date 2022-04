Alerte aux allergies aux pollens : la moitié du pays éternue

Sur les toits du nouvel hôpital civil de Strasbourg, les capteurs de Pollen fonctionnent 24 heures sur 24. Actuellement en période de sécheresse, la collecte est riche, et ce n’est pas une bonne nouvelle. Ensuite, c’est au microscope qu’Anh Poirot, laborantine du service allergologie, entre dans les détails. Sans surprise, le bouleau est dominant. Dans le service de pneumologie des hôpitaux universitaires de Strasbourg, on est en première ligne. On teste, et les allergies croisées sont de plus en plus nombreuses. La pollution ambiante fait partie des facteurs aggravants.