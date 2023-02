VIDÉO - Alerte aux pollens : comment limiter les symptômes des allergies

Le nez qui coule, les yeux qui grattent... Aucun doute : en cette fin février, Audrey présente déjà tous les symptômes d'une allergie aux pollens. "Je me rends compte depuis un certain nombre d'années que c'est de plus en plus fort. Les allergènes sont de plus en plus puissants, et ça commence de plus en plus tôt", observe la jeune femme.

De fait, avec les températures anormalement élevées des dernières semaines, 90% des départements de l'Hexagone se retrouvent déjà en alerte rouge, selon le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA). De quoi perturber le quotidien de nombreux Français. Comme Audrey, environ une personne sur quatre est sujette au rhume des foins.