Allergies aux pollens : que faire pour soulager les symptômes ?

On les avait presque oubliés. Ils se révèlent pourtant bien utiles contre les pollens. Les masques, objets incontournables durant la pandémie de Covid-19, peuvent soulager les personnes allergiques et "réduire la quantité de pollens respirés". "Certains patients nous ont rapportés qu'ils se sentaient mieux dehors lorsqu'ils portaient un masque", indique l'allergologue. Mais plus de trois ans après le confinement et l'apparition du virus, "le masque, on n'en peut plus", reconnaît Madiha Ellaffi. "Cela fait toutefois partie des outils qui peuvent aider. C'est à tenter, cela complète la panoplie."