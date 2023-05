Alerte rouge au pollen : pourquoi de plus en plus de Français sont concernés par cette allergie

Dans les parcs et dans les allées de promenade, on croise de plus en plus de Français confrontés à des allergies. Et la saison des éternuements ne cesse de s'allonger. Le nombre de Français développant une allergie au pollen est en constante augmentation ces dernières années, alors que la quasi-totalité du pays est actuellement classée en alerte rouge au pollen de graminées. Comment l'expliquer ?

Effectivement, le réchauffement climatique est le principal facteur. Nous sommes exposés plus longtemps à un air plus chargé de pollen, qui est lui-même de plus en plus allergène. "Le soleil et également la pollution agissent sur le pollen directement pour augmenter le nombre d'allergènes à sa paroi et donc causer plus de problème", explique Dr Marie-Laure Megret-Gabeaud, allergologue à Paris dans le sujet en tête de cet article.