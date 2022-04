De plus en plus d’allergies croisées : comment expliquer ce phénomène ?

La hausse des cas d'allergies croisées n'est-elle pas aussi due à un meilleur diagnostic ?

L’allergologie moléculaire nous permet en effet de mieux comprendre les allergies d’un patient en spécifiant à quelle protéine ce patient allergique réagit. Avant, il y avait, grosso modo, trois grandes allergies, à l'œuf, au lait et à l'arachide. Et quand on disait : 'vous êtes allergique à l'arachide', on ne mangeait plus d'arachide. Or, on sait maintenant que chez certaines personnes, l'allergène n'est pas forcément l'arachide, mais le pollen de bouleau qui contient les mêmes protéines. Cela vaut aussi pour la pomme et la poire crue, la carotte, le céleri, les fruits à noyaux ou la châtaigne qui ont, eux aussi, la même protéine que le pollen de bouleau. Mais attention, toutes les personnes allergiques au pollen de bouleau ne vont pas forcément être allergiques à la pomme ou à la carotte, cela n'est pas systématique. Autre exemple significatif, on vient de découvrir très récemment des allergies croisées entre le cyprès et la pêche qui peuvent donner des chocs anaphylactiques (urgence médicale grave causée par une réaction allergique immédiate et généralisée, ndlr). Les fumeurs de cannabis peuvent aussi être sensibles à ce type d'allergie.

Par ailleurs, il faut savoir que le lieu où l'on habite joue sur l'intensité des symptômes. Les personnes vivant dans le nord auront plus de chances de développer des allergies importantes au pollen de bouleau, puisque c'est là qu'il y en a le plus. Inversement, dans le sud, ce sera le pollen de cyprès qui posera le plus de problèmes.