Alerte sur une hausse des cas de dengue, Zika et chikungunya dans les années à venir en France

Les responsables du développement de ces maladies sont Aedes aegypti et Aedes albopictus - communément appelé moustique tigre. Le nombre de départements métropolitains colonisés par cet insecte a été multiplié par 10 depuis 2010, et l'été dernier, l'Hexagone a connu 65 cas de dengue autochtone, rappelle le Covars. Si pour le moment la métropole n'a enregistré aucune forme grave de la maladie, la tendance pourrait changer dans les années à venir alors que dans les territoires ultramarins, les populations exposées à ces maladies de façon récurrente connaissent des complications.

Selon l'entomologiste Didier Fontenille, l'un des auteurs du rapport, "la hausse des cas [de dengue, Zika et chikungunya] est inéluctable en raison de l'augmentation des voyages et du changement climatique". En octobre dernier, Anna-Bella Failloux, entomologiste à l'Institut Pasteur et spécialiste de l'Aedes albopictus, pointait déjà sur TF1info le fait que le moustique tigre "avec la hausse des températures" avait "désormais une aire de jeux beaucoup plus large" remontant "vers le nord de la France".