Faut-il rendre le Nutri-Score obligatoire ? L'UFC-Que Choisir le réclame

La Commission européenne doit décider cette année de le rendre obligatoire ou non cette année. Les effets positifs du Nutri-Score seraient déjà visibles. Lorsque l'étiquetage "est majoritairement présent dans un rayon, les recettes s'améliorent du point de vue nutritionnel", et à l'inverse, "quand il est peu affiché, la piètre qualité nutritionnelle des rayons stagne", a constaté UFC-Que Choisir après avoir comparé la répartition globale des Nutri-Score en 2015 et en 2022, pour sept familles de produits.

Ainsi, pour les produits de type pains de mie et biscottes, les barres céréalières et les céréales du petit-déjeuner, où nombre de grandes marques nationales l'ont adopté, l'UFC a relevé une "amélioration très significative" de la proportion des Nutri-Score favorables (classes ‘A’, ‘B’ et ‘C’), dans son étude. Au-delà de ces sept familles, les recettes d'autres produits, comme les plats préparés, se sont améliorées aussi grâce au Nutri-Score.

"Les ventes de produits 'A' et 'B' augmentent alors que celles des produits qui sont classés 'E' diminuent. Plus, il y aura de marques engagées, plus les effets seront importants", nous explique Pauline Ducrot, chargée de projet et d'expertise scientifique à Santé Publique France.