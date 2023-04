VIDÉO - Allergies au pollen : 61 départements placés en alerte rouge

C'est en ce moment que ces arbres sont les plus allergènes et que les traitements en pharmacie sont pris d'assaut. "On va trouver tout d'abord les boîtes d'antihistaminiques comme peuvent prescrire les médecins, mais en petit conditionnement qui peuvent être achetés sans ordonnance. Et puis on a des formules à base de plantes, que ce soit des sprays à mettre dans le nez pour décongestionner", détaille Séverine François, pharmacienne à Clermont-Ferrand, dans la vidéo du JT de 13H en tête de cet article.

Ces traitements peuvent convenir pour une allergie légère, mais quand les symptômes durent toute l'année, il est recommandé de consulter un médecin. Il pourra vous aider à savoir à quelle plante vous êtes allergique. "Le médecin pourra identifier cet allergène, donner des mesures d'évitement de l'allergène. Éviter par exemple de faire du sport pendant les pics journaliers de pollens, se doucher immédiatement après avoir fait du sport et changer de vêtements", explique le docteur Abdurrahman Sulvac, médecin généraliste.