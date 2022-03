Allergies : risque élevé dans le Sud de la France

Il y a des signes qui ne trompent pas. "J'ai beaucoup les yeux qui me grattent, et puis j'ai le nez qui coule, et puis il y a plein de problèmes", lance une habitante. Le printemps est bel et bien de retour et avec lui, les allergies au pollen. "Toutes les années, on est obligé d'aller chez le médecin parce qu'on a des allergies", lance une autre.