Le barbecue peut présenter des dangers pour notre santé, notamment si des composés cancérigènes viennent se former autour des aliments. Cependant, plusieurs études ont démontré qu’en prenant des précautions simples, il est possible de limiter les risques. Les détails du docteur Vincent Valinducq.

La saison des barbecues est officiellement ouverte ! Qu’il est bon de manger entre amis ou en famille autour d’une bonne viande cuite au barbecue, accompagnée de petits légumes grillés à la plancha, le tout sous le soleil. Mais saviez-vous que cette pratique peut s’avérer dangereuse pour notre santé ? Le point avec Vincent Valinducq pour Bonjour ! La Matinale TF1.

Les précautions à prendre lors d’une cuisson au barbecue

Le barbecue peut bel et bien présenter des dangers pour notre santé, notamment si des composés cancérigènes viennent se former autour des aliments cuits. De plus, inhaler de la fumée de barbecue peut être nocif. Mais rassurez-vous : plusieurs études ont démontré qu’en prenant des précautions simples, il est possible de limiter les risques. La première précaution à prendre concerne le charbon de bois choisi pour la cuisson du barbecue, puisqu’il faudra privilégier un charbon de bois épuré. Ce dernier contient moins de matières organiques, d’humidité et de goudron, ce qui rend sa combustion bien meilleure.

Deuxième chose, lorsque vous allez vous servir des allume-feu, qu’ils soient solides ou liquides, assurez-vous qu’ils soient totalement brûlés avant de poser vos aliments sur la grille de cuisson. La grille, justement, doit être réglée à 10 cm de hauteur des braises. En effet, vos aliments ne doivent pas cuire grâce aux flammes, mais avec les braises. Enfin, même si tout le monde apprécie l’odeur et le bruit de la graisse de la viande qui entre en contact avec les braises, elle n’est pas bonne pour la santé. Cela va simplement déclencher des flammes et faire remonter la fumée, nocive pour vous. Il vaut alors mieux dégraisser votre viande (et ne pas piquer saucisses et merguez) avant de la poser sur le barbecue.

Viande saignante, ou bien cuite ?

Côté cuisson de la viande, là aussi, il y a quelques recommandations. En premier lieu, il est recommandé de se servir de deux planches distinctes : une pour la viande crue, une pour les autres aliments. L’intérêt est de ne pas mélanger les risques pathogènes de la viande crue avec les autres produits. Ensuite, toutes les viandes doivent être bien cuites pour éviter que les bactéries ne survivent. Enfin, prenez soin de manger la viande cuite au barbecue dans les deux heures qui suivent ou de la conserver directement au réfrigérateur.