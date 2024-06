Vous connaissez les bienfaits de la marche, du vélo et de la natation. L'activité sexuelle est également très bonne pour la santé, à tel point que même l'OMS la recommande. Les précisions du docteur Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

C’est bien connu, l’activité physique et sportive a des bienfaits indéniables sur la santé. Mais saviez-vous que l’activité sexuelle est également très bonne pour la santé ? C’est cliniquement prouvé, à tel point que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) affirme que "la santé sexuelle est fondamentale pour la santé et le bien-être général des personnes, des couples et des familles". Le docteur Vincent Valinducq nous en dit plus, dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Bon pour le cœur, les artères et les vaisseaux

C’est un fait avéré et scientifiquement prouvé. La Fédération française de cardiologie (FFC) indique que faire l’amour est comparable à une activité physique classique de niveau modéré. Cela équivaut, en moyenne, à monter deux étages. De fait, avoir un rapport sexuel est bon pour muscler le cœur, bon pour les vaisseaux et les artères et améliore la circulation sanguine. À savoir que la pression artérielle et la fréquence cardiaque ne redescendent que deux à trois minutes après un orgasme.

Pour les hommes souffrant de panne sexuelle, aucun tabou à avoir, mais il est important de consulter votre médecin si cela vous arrive régulièrement. En effet, cela peut être le signe de l’apparition d’un arrêt cardiaque dans les trois à cinq ans à venir, voire d’un accident vasculaire cérébral (AVC).

Une fréquence hebdomadaire idéale ?

Et il n’y a pas que sur la santé physique que l’activité sexuelle a des bienfaits, pour le moral aussi ! Lors d’un rapport, il va y avoir plusieurs sécrétions de différentes molécules dans le cerveau : de l’endorphine, qui est l’hormone du bonheur, de la sérotonine, de l’ocytocine et de la dopamine qui va assurer le côté relaxant. Un effet relaxant qui peut perdurer jusqu’à trois jours. À noter que le sexe peut aussi diminuer le risque de développer un cancer. En effet, d’après une étude américaine, 21 éjaculations mensuelles réduirait de 30 % le risque de cancer de la prostate.

Mais alors, existe-t-il une fréquence idéale pour être en forme et avoir le moral ? La question perdure, mais aucune réponse n’est universelle. Un neuropsychologue écossais s’est penché dessus et a affirmé qu’avoir trois rapports sexuels hebdomadaires pourrait nous permettre de paraître plus jeune physiquement, de sept à douze ans. Néanmoins, rien n’indique qu’il est préférable d’avoir deux, trois ou quatorze rapports sexuels par semaine pour être en bonne santé. L’importance reste la même : votre consentement et une protection.