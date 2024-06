Selon un audit réalisé récemment, il y aurait 500 000 défibrillateurs cardiaques hors service en France. Pourtant, ces dispositifs médicaux sont essentiels et ils peuvent sauver de nombreuses vies. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, le docteur Vincent Valinducq nous explique comment utiliser un défibrillateur.

Il est important de connaître les premiers gestes de secours et les soins à apporter en urgence à une personne victime d’un arrêt cardiaque. Il y a une séquence à mémoriser : "alerter, masser, défibriller". Il est primordial d’appeler le 15 ou les pompiers. La deuxième étape consiste à poser une main entre les deux seins et la deuxième main par-dessus et à faire entre 100 et 120 compressions par minute. S’il n’y a pas de défibrillateur à disposition, il faut poursuivre le massage cardiaque en continu jusqu’à l’arrivée des secours. En revanche, si une telle machine est disponible, il ne faut pas hésiter à s’en servir. Le docteur Vincent Valinducq nous explique comment, dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les défibrillateurs, des machines faciles à utiliser

Ces machines vous guident pas à pas. Par conséquent, il n’y a aucune crainte ni peur à avoir. Dès lors que l’on ouvre le capot, une voix vous explique la marche à suivre. Elle vous invite à rester calme, vous rappelle qu’il faut appeler les secours puis elle vous demande d’utiliser les électrodes. Il faut coller ces espèces de patchs, à même la peau, sur la poitrine de la victime. Des petits logos vous expliquent comment les disposer et à quel endroit. Les défibrillateurs vous préviennent quand un choc est délivré et peuvent aussi vous dire s’il faut de nouveau masser la victime.

Où trouver des défibrillateurs ?

Ils sont disposés dans tous les endroits qui reçoivent du public, notamment les établissements sportifs, dans les bureaux de travail, les écoles, mais aussi dans les gares ou encore les refuges de montagne. Il existe aussi des applications mobiles, comme Staying Alive ou SAUVLife, qui non seulement rappellent les gestes de secours et guident pendant les manœuvres, mais elles localisent également les défibrillateurs à proximité. Il faut savoir qu’il existe aussi des défibrillateurs connectés comme Géocoeur, récompensé au concours Lépine 2022. Installé au-dessus d'un défibrillateur, ce panneau va permettre d'anticiper la prise en charge d'une victime d'arrêt cardiaque.

Lorsque les secours reçoivent un appel pour un arrêt cardiaque, ils déclenchent la plateforme qui envoie alors un signal lumineux. Lorsque le gyrophare se déclenche, c’est qu’un arrêt cardiaque a eu lieu à proximité et qu’une victime a besoin de ce défibrillateur. Les personnes qui remarquent ce signal doivent alors scanner le QR code ou appeler le 18 (ou le 15) pour savoir où l’apporter. Une manière de prendre en charge rapidement la victime, lui prodiguer les premiers soins, en attendant les secours.