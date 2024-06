Les cas de covid sont en augmentation ces derniers jours. Des "Swifties" ayant participé aux concerts de Taylor Swift ont posté des photos de leur test positif et appellent les autres fans à se faire tester. On parle d'un effet "Taylor Swift". Le docteur Vincent Valinducq tempère dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Fièvre, toux, nez qui coule, fatigue extrême, courbature ? Nous reconnaissons bien ces symptômes. S’il n’a pas complètement disparu et que nous avons appris à vivre avec, le covid effectue un retour. Le nombre de consultations est en augmentation comme le constate le docteur Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

L’effet Taylor Swift ?

Selon les données de Santé Publique France, les consultations aux urgences pour cause de covid ont augmenté de 52 %. Même constat pour SOS Médecins qui note une augmentation de 51 %. Par ailleurs, l’analyse des eaux usées montre une résurgence du virus dans douze régions de France. Toutefois, le docteur Vincent Valinducq tient à être rassurant, la présence du virus n’est pas à des niveaux aussi élevés que dans le passé.

Cette augmentation des cas de covid aurait-elle un lien avec la tournée de Taylor Swift ? L’Américaine a donné une série de concerts en Europe, dont la France. Plusieurs fans de la superstar ont posté sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos montrant leur test positif et ils ont appelé les autres "Swifties" à aller se faire tester. Certes, les rassemblements sont propices à la propagation des virus, néanmoins, les salles de spectacles se défendent et assurent qu’elles possèdent les systèmes de ventilation nécessaires pour réduire au maximum la circulation du virus.

Comment expliquer la recrudescence des cas ?

Pour le docteur Vincent Valinducq, plusieurs raisons expliquent cette résurgence. D’abord, une diminution de notre protection immunitaire. L’apparition de nouvelles variantes, plus résistantes aux vaccins. Parmi eux, KP.2, surnommé "Flirt". Il est moins contagieux, mais il peut effectivement échapper aux vaccins. L’OMS a demandé aux laboratoires d’adapter les formulations afin qu’ils puissent offrir la plus grande couverture possible.

D’ailleurs, la vaccination est toujours le meilleur moyen de protéger contre les formes graves de la maladie. Le rappel est toujours conseillé pour les personnes âgées de plus de 80 ans, les patients immunodéprimés, les personnes vivant en Ehpad et en Unité de soins longue durée. Par ailleurs, pour casser les chaînes de contamination, il est important de respecter les gestes barrières. On les rappelle : on tousse dans son coude, on se lave les mains, on aère le plus possible et on porte un masque dès l’apparition de symptôme, notamment en cas de toux.