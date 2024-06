Le fentanyl fait actuellement des ravages aux États-Unis. Ce médicament contient des opioïdes et il est prescrit pour soulager la douleur. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Vincent Valinducq nous parle des opioïdes très répandus comme la codéine, la morphine ou le tramadol.

Vous souffrez d’un mal de dos et malgré la prise d’un comprimé de paracétamol, la douleur ne passe pas. Le médecin peut, parfois, prescrire un médicament plus fort et il peut s’agir d’opioïdes. Parmi les plus connus et les plus répandus, on retrouve la codéine, la poudre d’opium, la morphine ou le tramadol. Ce dernier est l’opioïde le plus prescrit en France. Le docteur Vincent Valinducq alerte sur les dangers de ces médicaments dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Des médicaments qui provoquent des dépendances

Les opioïdes agissent sur un certain type de récepteurs présents dans notre cerveau et vont venir bloquer le signal de la douleur. Problème, ce sont les mêmes récepteurs empruntés par l’endorphine, à savoir l’hormone du bonheur. De ce fait, les récepteurs sont un peu perturbés, notamment au niveau du circuit de la récompense, avec des risques graves sur la santé, notamment de la dépendance, des surdosages qui peuvent mener jusqu’au décès. Par ailleurs, ces risques s’ajoutent aux effets indésirables déjà connus comme des troubles digestifs.

Le paracétamol est-il dangereux ?

Seul, ce médicament ne cause pas de dépendance. En revanche, c’est la première cause de greffe hépatique d’origine médicamenteuse en France, selon l’Observatoire Français des Médicaments Antalgiques. En effet, sur le long terme, le surdosage de paracétamol peut provoquer de graves lésions au niveau du foie. Certains médicaments contiennent, par ailleurs, du paracétamol et de la codéine ou du paracétamol et du tramadol.

Les précautions à prendre pour éviter les surdosages

Si un médecin prescrit un médicament en particulier, c’est pour une bonne raison. Cela signifie que le médicament est utile et efficace pour traiter la pathologie. Par ailleurs, chaque médecin prescrit une posologie et un traitement, aussi, il est primordial de suivre les indications. Les patients doivent respecter la dose, le moment de la prise, la durée du traitement. Surtout, on évite l’automédication et avant de prendre un médicament, on demande toujours conseil à son médecin ou à la pharmacie.