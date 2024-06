L'été est enfin de retour et avec lui, les coups de soleil sur la peau. Pour s'en prémunir, le geste indispensable reste l'application d'une crème solaire. Quels sont les autres gestes ? Réponse de Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Avec l’été qui s’installe et les beaux jours qui reviennent enfin, on a envie d'en profiter et passer le plus de temps à l’extérieur. L’occasion de faire le plein de vitamines D et de prendre le soleil. Sans protection solaire, le coup de soleil est très vite arrivé, surtout après une exposition un peu trop longue. Le docteur Vincent Valinducq nous rappelle les bons gestes dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Réhydrater sa peau après un coup de soleil

Le coup de soleil est une brûlure de la peau causée par les rayons UV. Il existe plusieurs degrés de gravité. Au premier degré, la peau est rouge, sèche, tendue et douloureuse. Dans ces cas-là, on arrête toute exposition, on met la peau brûlée sous l’eau froide pendant une quinzaine de minutes pour apporter de la fraîcheur. Enfin, on applique une crème anesthésiante et hydratante pour soigner la brûlure.

Quand des cloques apparaissent sur la peau, le coup de soleil passe au degré supérieur et il va falloir désinfecter la peau brûlée avec du savon et de l’antiseptique de manière que la cloque ne s’infecte pas. Surtout, on ne perce pas la cloque, car elle protège la peau. Enfin, si la brûlure est très importante et très étendue, c’est-à-dire qu’elle dépasse 10 % de la surface corporelle (l’équivalent d’un bras, de l’épaule à la main), il est primordial d’aller consulter un médecin.

Les compléments alimentaires non, mais une meilleure alimentation

Avec l’arrivée de l’été, nombre de compléments alimentaires promettent de préparer ou de protéger la peau contre les coups de soleil. Même s’ils sont composés de bêta-carotènes, ces produits ne garantissent pas une protection suffisante et ne remplacent pas la traditionnelle crème solaire. "Il y a un risque de considérer que ces produits peuvent agir comme des crèmes de protection solaire et qu’ils permettraient donc de lutter contre les effets néfastes des rayons UV. Ces produits relèvent en fait plus du maquillage que d’une protection, en aucun cas, ils ne peuvent se substituer à une crème solaire adaptée", rappelle l’Inserm.

En revanche, il est conseillé de modifier légèrement son alimentation en été en favorisant des fruits et légumes colorés. Le melon ou les abricots sont, par exemple, riches en antioxydants, les avocats ou les noix sont riches en vitamines E. Ces aliments sont intéressants, car ils ralentissent le vieillissement de la peau.

L’indispensable crème solaire

C’est sans doute le meilleur moyen de se prémunir contre les coups de soleil. Et pour être certain d’être bien protégé contre les rayons UV, le docteur Vincent Valinducq préconise de toujours choisir l’indice le plus élevé, à avoir l’indice 50. Par ailleurs, en été, il est conseillé d’appliquer de la crème solaire avant de sortir de chez soi et de ne pas attendre d’être en terrasse ou sur la plage. Enfin, pour se protéger sa peau, on n’oublie pas de bien s’hydrater et de ne pas s’exposer entre midi et 14 heures.