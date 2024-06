En quelques années, le tatouage s’est démocratisé et s’affiche sur le corps d’un Français sur cinq selon l'Ifop. Selon une récente étude, il augmente de 21 % le risque de développer un cancer. Les explications de Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Des chercheurs suédois de l’université de Lund ont mené une enquête sur le tatouage pour savoir s’il pouvait augmenter le risque de cancer et notamment le lymphome malin. Ce cancer affecte les globules blancs et donc le système immunitaire. Vincent Valinducq décrypte cette étude dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le tatouage et le risque de lymphome

Les scientifiques ont constaté que le risque de lymphome malin est supérieur à 21 % chez les personnes tatouées. Cette maladie rare touche le système lymphatique et les différents ganglions. D’après les auteurs de l’étude, le risque de développer un lymphome est plus important pendant les deux premières années du tatouage, il diminue puis augmente de nouveau vers la onzième année. Les chercheurs expliquent que la taille et la couleur du tatouage n’a pas d’incidence.

L’encre des tatouages mise en cause

Composée d’éléments organiques, aromatique et parfois de certains métaux comme le plomb ou l’arsenic, l’encre fait l’objet de nombreuses recherches depuis plusieurs années. Les chercheurs tentent en effet de déterminer les effets sur la santé. Lorsqu’une personne se fait tatouer, l’aiguille injecte l’encre au niveau du derme et c’est cette encre qui va migrer dans le réseau lymphatique et provoquer une réponse immunitaire. C’est cette réponse immunitaire qui serait à l’origine du potentiel lien avec le lymphome.

Cependant, si le lien est avéré, inutile de courir chez un spécialiste pour retirer le tatouage au laser. En effet, détruire l’encre au niveau de la peau aura pour effet de diffuser un peu plus les différents composés dans l’organisme et dans le réseau lymphatique.

Par ailleurs, l’étude ne cherche pas à affoler ou à dissuader les adeptes du tatouage. Christel Nielsen, chercheuse principale de l'étude, prévient "qu'il est important d'être conscient que les tatouages peuvent avoir des effets sur la santé et que vous devez consulter un médecin si vous ressentez des symptômes pouvant être liés". Vincent Valinducq, quant à lui, rappelle qu’il est important de se rendre dans des salons de tatouage confirmés et de prêter attention à la qualité et à l’hygiène.

Quid des tatouages éphémères ?

C’est la solution qui peut traverser l’esprit de celles et ceux qui ne souhaitent pas encore franchir le cap. Pourtant, les tatouages éphémères ou au henné présentent aussi des risques. Si le henné est naturellement coloré, les fabricants ajoutent des composés chimiques qui ont pour conséquence d’augmenter les réactions allergiques, les démangeaisons ou photosensibilisation. Là aussi, il est important de se rendre dans des lieux certifiés pour limiter les risques sur la santé.