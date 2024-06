L'otite du baigneur touche l'oreille externe et survient généralement après une baignade. Les symptômes sont une douleur lancinante et pulsatile, ainsi qu'un écoulement. Les conseils de Vincent Valinducq, dans Bonjour ! La Matinale TF1, pour l'éviter cet été.

L’oreille est divisée en trois parties : d’une part, le pavillon externe, l’oreille moyenne qui est située juste devant le tympan, et l’oreille interne qui joue un rôle prépondérant sur l’équilibre. L’otite du baigneur touche l’oreille externe, elle est provoquée par une stagnation de l’eau dans le conduit auditif externe et le développement de micro-organismes qui causent une inflammation. Vincent Valinducq nous propose quelques conseils pour se prémunir des otites dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les symptômes pour reconnaître une otite externe ?

L’otite du baigneur se caractérise par une plénitude d’oreille, par une douleur lancinante et pulsatile. Cette douleur a d’ailleurs tendance à augmenter lorsque le patient est allongé sur le dos ou lorsqu’il mâche des aliments. Dans certains cas, il peut aussi y avoir des écoulements. Le médecin qui ausculte pourra aussi remarquer une inflammation et un conduit auditif externe un peu rouge. Par ailleurs, en appuyant sur le tragus et en tirant le haut de l’oreille, le patient peut aussi ressentir une douleur vive.

De manière générale, l’otite du baigneur est une d’origine bactérienne. Aussi, pour la soigner, le spécialiste prescrit des gouttes.

Protéger ses oreilles sensibles

Pour éviter l’apparition des otites à chaque fois que l’on nage dans l’eau ou que l’on fait un plongeon dans la piscine, il faut veiller à rendre ses oreilles étanches. Il existe des bouchons qui se présentent un peu comme des vis et qui empêchent l’eau de rentrer dans les oreilles. Autres options : un bandeau que l’on porte sur la tête et qui rend les oreilles étanches. Enfin, il est essentiel de bien nettoyer et de sécher les oreilles en sortant de l’eau pour empêcher la stagnation de l’humidité.

Les otites peuvent également apparaître dans un autre contexte que la piscine, notamment chez les patients qui ont les oreilles sensibles. Le docteur Vincent Valinducq rappelle d’ailleurs que nettoyer les oreilles avec des cotons-tiges et le cérumen (qui protège naturellement l’oreille) peut provoquer des inflammations. Enfin, pour les femmes et les hommes qui portent les cheveux longs, il faut bien penser à les sécher sans oublier les oreilles, car les cheveux mouillés augmentent le risque de stagnation de l'humidité dans le canal auditif.