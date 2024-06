Les déserts médicaux sont devenus une préoccupation des Français. Ils ont de plus en plus de mal à trouver des soignants. Les cabines de téléconsultation permettent de faire une série d'examens à distance. Le docteur Jean-Marc Sène nous explique comment ça marche, dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les cabines de téléconsultation seraient-elles la solution pour lutter contre les déserts médicaux ? Depuis 2022, ces dispositifs sont en hausse, notamment depuis la crise de la covid. La Haute Autorité de Santé relève qu’en 2023, 1 209 pharmacies d’officine se sont équipées de cabines de téléconsultation. On en trouve dans certains lieux de soins, mais aussi dans certains types de lieux accueillant du public comme les maisons de quartier, des lieux à vocation commerciale, mais aussi dans certaines mairies. Jean-Marc Sène nous explique comment fonctionnent les cabines de téléconsultation dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Comment fonctionne la cabine de téléconsultation ?

Cet outil permet de consulter un médecin généraliste et de réaliser une série d’examens à distance. En effet, il est possible de mesurer la fréquence cardiaque, la tension, la température, le poids. Les "scopes" sont aussi à disposition pour examiner le cœur, les oreilles ou la peau. Le patient est dans la cabine, mais il n’est pas face à lui-même.

En effet, une fois qu’il est installé dans la cabine, il insère sa carte vitale et il est mis en communication avec un médecin. Ce dernier va alors le guider pas à pas et en direct. Si le patient veut vérifier sa tension, le médecin lancera à distance la mesure de la pression artérielle qui s’affichera sur l’écran. La cabine dispose de sept outils médicaux et connectés pour procéder à la téléconsultation.

Les limites de la cabine de téléconsultation ?

Ce dispositif peut être utile pour les examens élémentaires et permettre à des patients de décrocher un rendez-vous, surtout dans les déserts médicaux. En revanche, pour les examens physiques, il n’est pas possible de passer par les cabines. Les cabines n’ont pas vocation à remplacer un médecin. Interrogée par France Bleu, Sérifé Auberger, pharmacienne dans les Landes, rappelle "ce qui est essentiel chez le médecin de famille, c'est le suivi. Il faut avoir un médecin qui connaisse votre histoire, vos antécédents. C'est important d'avoir un suivi médical. La cabine assure ponctuellement une situation, un problème, elle répond à ce besoin-là. Pour moi, elle ne remplace pas le médecin de famille. Elle vient l'épauler".