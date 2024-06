Face au contexte politique actuel et une météo maussade, le moral des Français est mis à rude épreuve. Les psychologues notent une hausse des consultations depuis l'annonce brutale de la dissolution de l'Assemblée nationale. Vincent Valinducq nous parle d'anxiété dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Ce mois de juin aurait dû être un mois de célébration et de légèreté avec l’Euro de foot et les Jeux olympiques qui arrivent à grands pas. Or, le temps maussade, les températures fraiches et le contexte politique pèsent sur le moral des Français. D’ailleurs, les médecins et les psychologues notent une augmentation de l’anxiété chez les patients depuis l’annonce de la dissolution par le président de la République. Les explications de Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Des Français inquiets au sujet de leur avenir

Être stressé ou anxieux, c’est normal. Ça arrive à tout le monde de manière temporaire et passagère : pour un examen, un entretien d’embauche, un résultat, une compétition sportive peuvent causer un peu de stress. Mais, une fois que l’événement est passé, le système nerveux retrouve calme et stabilité. Or, l’annonce brutale de la dissolution par le président de la République, le soir des élections législatives, a plongé les Français dans un état de stress permanent qui ne retombent pas avec les nombreux rebondissements au niveau des partis politiques. Certains patients ressentent de la crainte, de l’angoisse, de l’inquiétude au sujet de leur avenir, mais aussi de la nervosité et rencontrent des troubles du sommeil. La psychanalyste Ysabelle Delmas interrogée par France Bleu explique que "la durée et l'intensité de la période électorale, à force de solliciter les électeurs, peuvent déboucher sur une fatigue générale, jusqu'à l'épuisement psychologique, surtout s'ils s'impliquent. Avec un risque de surcharge mentale".

Anxiété et dépression, ce n’est pas tout à fait la même chose

La dépression se caractérise par une perte d’envie, une tristesse, une dévalorisation de soi-même. L’anxiété, comme on l’a dit, est normale quand elle est ponctuelle et disparaît après l’épreuve. Elle devient problématique lorsqu’elle perdure dans le temps et a des conséquences sur la vie et le quotidien d’un patient.

L’anxiété se présente sous différents tableaux. D’une part, il y a l’anxiété généralisée (peur de l’avenir, phobie…) et parfois, elle peut se manifester par la crise d’angoisse. Elle dure entre vingt et trente minutes et se caractérise par différents symptômes : peur de mourir, sensation de vertiges, troubles cardio-respiratoires, troubles digestifs. Pour gérer une crise d’angoisse, il est primordial de réassurer la victime, la calmer pour l’aider à améliorer sa respiration. Pendant ce type de crise, on a tendance à hyperventiler, ce qui va modifier la composition du sang et diminuer le taux de dioxyde de carbone. Pour retrouver une respiration apaisée, on conseille soit de mettre en place une respiration ventrale ou bien de respirer dans un sac en papier. Cette technique permet justement d’injecter du dioxyde de carbone pour calmer les effets. Enfin, il est conseillé de consulter un médecin ou un psychologue pour apprendre à gérer l’anxiété et à prendre soin de sa santé mentale.